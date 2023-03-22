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КСУ визнав неконституційними стягнення з боржників до 50% пенсії
Другий сенат Конституційного суду 22 березня визнав такими що не відповідають Конституції, норми законодавства, що встановлюють можливість відрахування до 50% пенсії в якості стягнень з боржника, забезпечвши таким чином гарантії виплати пенсії не нижче прожиткового мінімуму.
Як ідеться у повідомленні суду, рішення стосується приписів абзаців 4, 5 частини 2 статті 70 закону про виконавче провадження, а також абзаців 3, 4 частини 2 статті 50 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які оскаржував громадянин Ігор Лазуренко.
У них ішлося про те, що з пенсіонера можуть стягнути до 50% пенсії на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи у зв'язку зі смертю потерпілого, а також на повернення переплачених сум зарплати в передбачених законом випадках. З усіх інших видів стягнень закон передбачав відрахування не більш як 20% пенсії.
Натомість КС вказує, що існування таких допустимих розмірів відрахувань у відсотковому відношенні до пенсій боржника може призводити до виплати йому пенсії, яка є основним джерелом його існування, навіть у меншому розмірі, ніж розмір прожиткового мінімуму.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Суд вказав, що через це людина може бути позбавлена мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення, тому оспорювані приписи законів є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини 3 статті 46 Конституції.
Таким чином, КС дійшов висновку, що це заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, а отже не відповідає приписам статей 1, 3, 8, 21, 28, 46 та 48 Конституції. Текст рішення КС обіцяє оприлюднити на своєму сайті 23 березня.
Нагадаємо також, що в червні минулого року відмовив державному Ощадбанку у визнанні неконституційною норми про стягнення з боржників пені "3% плюс інфляція".