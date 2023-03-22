КСУ визнав неконституційними стягнення з боржників до 50% пенсії

Другий сенат Конституційного суду 22 березня визнав такими що не відповідають Конституції, норми законодавства, що встановлюють можливість відрахування до 50% пенсії в якості стягнень з боржника, забезпечвши таким чином гарантії виплати пенсії не нижче прожиткового мінімуму.

Як ідеться у повідомленні суду, рішення стосується приписів абзаців 4, 5 частини 2 статті 70 закону про виконавче провадження, а також абзаців 3, 4 частини 2 статті 50 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які оскаржував громадянин Ігор Лазуренко.

У них ішлося про те, що з пенсіонера можуть стягнути до 50% пенсії на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи у зв'язку зі смертю потерпілого, а також на повернення переплачених сум зарплати в передбачених законом випадках. З усіх інших видів стягнень закон передбачав відрахування не більш як 20% пенсії.

Натомість КС вказує, що існування таких допустимих розмірів відрахувань у відсотковому відношенні до пенсій боржника може призводити до виплати йому пенсії, яка є основним джерелом його існування, навіть у меншому розмірі, ніж розмір прожиткового мінімуму.

Суд вказав, що через це людина може бути позбавлена мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення, тому оспорювані приписи законів є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів частини 3 статті 46 Конституції.

Таким чином, КС дійшов висновку, що це заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, а отже не відповідає приписам статей 1, 3, 8, 21, 28, 46 та 48 Конституції. Текст рішення КС обіцяє оприлюднити на своєму сайті 23 березня.

Нагадаємо також, що в червні минулого року відмовив державному Ощадбанку у визнанні неконституційною норми про стягнення з боржників пені "3% плюс інфляція".