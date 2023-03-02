КСУ уравнял граждан с государством в праве обжалования определенных судебных решений: о чем именнодет речь

Второй сенат Конституционного суда 1 марта признал неконституционными предписания Кодекса административного судопроизводства в том, что они делают невозможным апелляционное обжалование определения суда об оставлении без удовлетворения заявления о противоправности решений, действий или бездействия того или иного субъекта властных полномочий.

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Как говорится в сообщении КС, этим он уравнял лицо в правах с государством в административном судопроизводстве. Соответствующее решение было принято по делу, открытому по жалобе гражданина Вячеслава Плескача, который просил проверить на соответствие Конституции предписания части 1 статьи 294 и части 6 статьи 383 Кодекса административного судопроизводства.

Заявитель отмечал, что ими не установлено право на апелляционное обжалование определения об отказе в удовлетворении заявления, поданного в порядке статьи 383, но при этом установлено право на апелляционное обжалование определения об удовлетворении такого заявления.

По мнению мужчины, это является проявлением законодательной дискриминации и нарушением части 1 статьи 24 и пунктов 1 и 3 части 2 статьи 129 Конституции, поскольку решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принятое не в его пользу – может быть обжаловано.

КС пришел к выводу, что законодатель для обеспечения действенности верховенства права и права на судебную защиту должен ввести такой механизм административного судопроизводства, при котором лицо не будет находиться в худшем процессуальном положении по сравнению с органами государственной власти и их должностными лицами и будет иметь реальную процессуальную возможность защитить и восстановить свои нарушенные права, свободы и интересы, в частности благодаря праву на судебную защиту.

Он указывает, что судебный контроль за исполнением судебного решения является первейшим элементом в юридическом механизме обеспечения исполнения судебного решения, особенно в случае, когда такое судебное решение принято в пользу лица в юридическом споре против органов власти и их должностных лиц.

При этом Верховная Рада, не установив для лица-истца права обжаловать оставление без удовлетворения заявления, поданного порядком статьи 383 КАС, не выполнила, по мнению КС, главную обязанность, возложенную на нее частью 2 статьи 3 Конституции, поскольку не установила такого действенного судебного контроля.

По мнению КС, это нарушает принципы равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, права на апелляционный пересмотр дела и обязательности судебного решения, являющихся непременными требованиями верховенства права как основы конституционного строя в Украине.

В итоге КС пошел дальше требований заявителя и признал факт того, что предписания указанных норм КАС делают невозможным указанное апелляционное обжалование, нарушающим часть 2 статьи 3, часть 1 статьи 8, части 1 и 2 статьи 55, часть 5 статьи 125, пункты 1, 8 и 9 части 2 статьи 129, а также статью 129-1 Конституции.

Согласно решению, с 1 марта нормы части 1 статьи 294 и части 6 статьи 383 КАС в том, что они исключают возможность обжалования оставления вышеуказанных заявлений без удовлетворения, теряют силу. Парламенту КС поручил привести эти нормы в соответствие с Конституцией, однако никакого срока по этому поводу в решении не установлено.