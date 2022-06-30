КСУ признал процедуру спецконфискации конституционной

Конституционный суд 30 июня признал содержание и порядок применения такой меры уголовно-правового характера как специальная конфискация соответствующими Конституции. Об этом говорится в сообщении КС.

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Решение принято по делу, открытому по представлению 47 депутатов Верховной Рады, которые просили признать неконституционной процедуру, предусмотренную статьями 96-1 и 96-2 Уголовного кодекса Украины.

Судьей-докладчиком по этому делу был Олег Первомайский. Текст решения и его объяснение КС обещает опубликовать на своем сайте уже 1 июля.

Отметим, что указанное представление было направлено в КС 4 августа 2020, его авторами были все члены тогдашней фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", к которым присоединился нардеп Руслан Требушкин и сопредседатели фракции "За будущее" Тарас Батенко и Виктор Бондарь.

Они просили признать спецконфискацию не соответствующей ряду статей Конституции, в частности статье 1, статье 3, частям 1 и 2 статьи 8, статье 21, частям 2 и 3 статьи 22, частям 1, 4 и 6 статьи 41, статье 58, части 2 статьи 61, части 1 статьи 62 и статье 64.

В частности, они отмечали, что спецконфискация по своей сути является тем же, что и конфискация, но почему-то отнесена в УК к "другим" наказаниям.

Более того, нардепы посчитали, что статьи 96-1 и 96-2 УК прямо предусматривают свое применение к невиновным третьим лицам, не являющимся субъектами преступления, что противоречит Конституции. К тому же термин "спецконфискация", в отличие от "конфискации" имущества в Конституции отсутствует.

Также они сделали вывод, что указанные статьи позволяют распространять действие спецконфискации на деяния, совершенные до вступления в силу этих норм УК.

Согласно указанным статьям УК, спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества при условии совершения умышленного уголовного правонарушения или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного Особой частью УК.

Спецконфискация применяется в случае, если деньги, ценности и другое имущество были получены в результате совершения преступления и/или являются доходами от такого имущества; предназначались для склонения лица к преступлению, его финансирования и/или материального обеспечения или вознаграждению за его совершение; были предметом преступления или были подысканы, изготовлены, приспособлены или использованы в качестве средств или орудий совершения преступления.

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