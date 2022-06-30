КСУ визнав процедуру спецконфіскації конституційною

Конституційний суд 30 червня визнав зміст та порядок застосування такого заходу кримінально-правового характеру як спеціальна конфіскація такими, що відповідає Конституції. Про це йдеться у повідомленні КС.

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Рішення прийнято у справі за поданням 47 депутатів Верховної Ради, які просили визнати неконституційною процедуру, передбачену статтями 96-1 та 96-2 Кримінального кодексу України.

Суддею-доповідачем у цій справі був Олег Первомайський. Текст рішення та його пояснення КС обіцяє опублікували на своєму сайті вже 1 липня.

Зазначимо, що зазначене подання було направлено до КС 4 серпня 2020 року, його авторами були всі члени тодішньої фракції "Опозиційна платформа - За життя", до яких доєднався нардеп Руслан Требушкін та співголови фракції "За майбутнє" Тарас Батенко та Віктор Бондар.

Вони просили визнати спецконфіскацію такою, що не відповідає низці статей Конституції, зокрема статті 1, статті 3, частинам 1 та 2 статті 8, статті 21, частинам 2 та 3 статті 22, частинам 1,4 та 6 статті 41, статті 58, частині 2 статті 61, частині 1 статті 62 та статті 64.

Зокрема, вони зазначали, що спецконфіскація по своїй суті є тим же, що й конфіскація, але чомусь віднесена у КК до "інших" покарань.

Більш того, нардепи зробили висновок, що статті 96-1 та 96-2 КК прямо передбачають своє застосування до невинних третіх осіб, що не є суб'єктами злочину, що суперечить Конституції. До того ж сам термін "спецконфіскація", на відміну від "конфіскації" майна у Конституції відсутній.

Також вони зробили висновок, що вказані статті дозволяють поширювати дію спецконфіскації на діяння, які були вчинені до набрання чинності цими нормами КК.

Згідно з вказаними статтями КК, спецконфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК.

Спецконфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися для схиляння особи до вчинення злочину, його фінансування та/або матеріального забезпечення чи винагороди за його вчинення; були предметом злочину або були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

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