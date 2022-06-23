КСУ отказал Ощадбанку в признании неконституционной нормы о взыскании с должников пени "3% плюс инфляция"

Второй сенат Конституционного суда 22 июня признал соответствующим Конституции предписание первого предложения части 1 статьи 1050 Гражданского кодекса о последствиях нарушения договора займа заемщиком.

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Как говорится в сообщении КС, эту норму пытался оспорить государственный Ощадбанк. Согласно ей, если заемщик своевременно не вернул сумму займа, он обязан уплатить денежную сумму в соответствии со статьей 625 этого же кодекса.

Она, в свою очередь, говорит, что должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

По мнению банка, указанная норма ограничивает получение им начисленных процентов за пользование кредитом моментом наступления срока возврата кредита, а не зачислением заемной денежной суммы на банковский счет кредитора.

Там отмечали, что как на момент заключения кредитного договора, так и во время его исполнения имеют правомерные ожидания на получение процентов за пользование деньгами до дня возврата кредита и эти ожидания не зависят от добросовестности поведения заемщика, то есть своевременности или несвоевременности возврата кредита.

Банк считает, что указанное предписание кодекса противоправно лишает его права собственности, гарантированного статьей 41 Конституции, и ограничивает его право на предпринимательскую деятельность, гарантированное статьей 42 Основного закона.

КС, исследовав указанные нормы Гражданского кодекса, пришел к выводу, что применение предписания статьи 1050 как направленного на предоставление кредитодателю права на получение от недобросовестного должника 3% годовых от просроченной суммы плюс инфляционных потерь не может влиять на право кредитодателя на получение процентов в качестве платы кредитом.

В то же время примечательно, что суд признал право требования банком уплаты ему процентов именно имуществом и, соответственно, объектом права собственности, защиту которого гарантирует статья 41 Конституции.

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