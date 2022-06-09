В НБУ намекнули банкам, что они должны пойти на уступки должникам

В Национальном банке Украины разъяснили, как увеличение кредитной ставки влияет на стоимость кредитов и порекомендовали банкирам идти навстречу своим клиентам, чтобы избегать банкротств.

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Об этом говорится в сообщении НБУ.

В ведомстве подчеркнули, что существенное повышение учетной ставки Национальным банком на 15 в. п. до 25% вызывает множество дискуссий. Один из ключевых дискуссионных вопросов – возможное негативное влияние этого шага на кредитование: мол, если гривня подорожает, то подорожают и банковские кредиты для бизнеса и населения, что будет сдерживать восстановление экономики.

"Действительно, в условиях рыночной экономики причинно-следственная связь традиционно такова: вслед за ростом учетной и депозитной ставки стоимость кредитования также растет. В то же время, мы не ожидаем при текущих условиях значительного негативного влияния от повышения учетной ставки на объемы кредитования", - говорится в сообщении.

В НБУ наводят такие аргументы:

➡️ во-первых, стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь не на размер учетной ставки, а на фактическую стоимость фондирования депозитов населения и бизнеса. Поэтому кредитные ставки будут расти постепенно и соизмеримо с ростом стоимости депозитов и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними;

➡️ во-вторых, с начала полномасштабной войны кредитование растет преимущественно за счет участия банков в государственных программах, в частности, "Доступные кредиты 5-7-9%". А условиями этой программы предусмотрена фиксированная ставка для заемщиков. Поэтому заемщики по-прежнему получат доступ к дешевым кредитам. А ставка, по которой получают доходы банки, будет расти параллельно ставкам по депозитам (см. пункт первый);

➡️ в-третьих, ставки по новым гривневым кредитам бизнеса включают плату за риски, что значительно выше в условиях военного времени. Так что кредитные ставки на фоне рисков, вызванных полномасштабной войной, уже выросли даже при неизменной ключевой ставке – с 10,8% годовых в январе до 13,7% в апреле. Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и снижает давление на процентные процентные ставки;

➡️ в-четвертых, банкам важно поддержать клиентов в тяжелых обстоятельствах. Для этого финучреждения идут на уступки клиентам, испытавшим финансовые трудности из-за войны, в частности предлагая реструктуризации и временно более низкие кредитные ставки. Такие шаги снижают потенциальные потери самих банков из-за дефолтов заемщиков и не оказывают негативного влияния на капитал.

"В конце концов, взвешенное кредитование – это залог эффективной банковской деятельности и устойчивости. Предоставляя финансовые ресурсы своим клиентам, банки поддерживают экономику и, таким образом, снижают потенциальные негативные последствия кризиса для финансового сектора. Поэтому кредитование должно развиваться и дальше, учитывая реалии и приоритеты военного времени", - подчеркнули в НБУ.

В нынешних условиях главной задачей Национального банка является сохранение макрофинансовой стабильности путем избегания ценовых и курсовых шоков, устранения от обесценения гривневых средств населения и бизнеса, сохранения доверия к национальной валюте, сохранения международных резервов для поддержки экономики, стабилизации ожиданий экономических агентов.

"Если провести понятную каждому медицинскую аналогию, то в критической ситуации первоочередной задачей является исключение угрозы для жизни пациента. Минимизация риска финансового кризиса путем обеспечения макрофинансовой стабильности – приоритет номер один как для Национального банка, так и всех ответственных государственных институтов", - отметили в НБУ.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%. То есть банкам стало гораздо выгоднее получать прибыль с депсертификатов, чем покупая ОВГЗ, из-за чего эксперты ожидали от Минфина повышения ставок по облигациям.

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередь нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины.