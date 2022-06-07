Повышение НБУ ставки рефинансирования до 27% может привести к банкротству 20 банков - АУБ

Применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередь нанесет сильный удар по стабильности и доверию к банковской системе Украины, прогнозируют в Ассоциации украинских банков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Учитывая перспективу резкого удорожания ресурсов, которое станет неизбежным следствием поднятия НБУ ставки по кредиту до 27%, следует отметить, что повышение процентов по кредитам повлечет за собой резкое ухудшение структуры кредитных портфелей, нарушение норм резервирования и значительное снижение ликвидности банковской системы", – отмечают в объединении.

АУБ указывает, что это может привести к потере капитала и ликвидности банковской системы и, как следствие, к банковскому кризису, которого удавалось избежать даже в первые месяцы войны.

"Стоимость полученных банками от НБУ ресурсов выросла в 2,5 раза. Для большинства банков будут зафиксированы значительные убытки при пересчете стоимости кредитов рефинансирования, поскольку банки не имеют возможности увеличения ставок по ранее предоставленным кредитам и приобретенным ОВГЗ. Как следствие, это создаст дополнительную нагрузку на капиталы банков. Под значительным давлением окажется Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в заявлении.

Также в ассоциации обращают внимание, что удорожание денежных ресурсов для реального сектора экономики и банков приведет к остановке кредитования, необходимого для возобновления производства, к уменьшению его объемов, приведет к сокращению рабочих мест, что в свою очередь будет иметь негативное влияние как на экономику в целом, так и на социальную и демографическую ситуацию в стране.

"По предварительному расчету, более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты. Более того, уже сейчас многие клиенты обращаются в банки с просьбой о проведении реструктуризации текущей кредитной задолженности, что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков", - говорят в АУБ.

Там указывают, что потребительские кредиты и кредиты бизнеса содержат фиксированную процентную ставку, которая должна оставаться неизменной, что означает огромные убытки от отрицательной процентной маржи. При этом уже есть случаи, когда крупные розничные торговые сети уже берут кредиты под 30% для предварительной оплаты.

В этой связи члены ассоциации призывают Нацбанк учесть сложность ситуации и вернуть ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования до уровня по состоянию на 1 июня.

Также там предлагают разрешить досрочное погашение банками кредита по рефинансированию – за счет залогового имущества путем добровольной передачи банками в собственность НБУ заложенных ОВГЗ и ОВМЗ "по справедливой стоимости". Кроме того, АУБ предлагает адаптировать нормативы для банков Украины в связи с введением военного положения и резким повышением учетной ставки НБУ.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. При этом ставка для кредитов рефинансирования была установлена на уровне 27%, а для депозитных сертификатов – 23%.

Источник фото: ru.depositphotos.com