НБУ поднял учетную ставку до 25%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

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"Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", - объяснили в НБУ.

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