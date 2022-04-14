В Украине инфляция в 2022 году может превысить 20% – Нацбанк

В Украине стремительно растет инфляция, но в Нацбанке прогнозируют, что ее удастся контролировать.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В марте потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7%, в то время как в феврале она составлял 10,7%. Потребительские цены растут из-за нарушения цепей снабжения и производственных процессов, неравномерного спроса, увеличения затрат бизнеса и уничтожения активов многих предприятий. Это связано с полномасштабным вторжением России в Украину.

По оценкам Нацбанка, инфляционное давление будет сохраняться и дальше. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но при этом она будет оставаться контролируемой. На процесс будет влиять не только война, а и высокая стоимость энергоносителей в мире,.

Но рост цен будут сдерживать меры Национального банка и правительства Украины:

временная фиксация обменного курса гривни;

снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;

фиксация цен на жилищно-коммунальные сервисы;

административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топлива.

После возобновления функционирования каналов монетарной трансмиссии НБУ снова будет применять учетную ставку и другие монетарные инструменты для постепенного снижения инфляции.

Одна из причин инфляции - значительный рост цен в частично оккупированных областях из-за блокирования поставок товаров.

Граждане могут инвестировать в военные ОВГЗ, так как эти бумаги способны защитить накопления.

