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В Україні інфляція у 2022 році може перевищити 20% – Нацбанк
В Україні стрімко зростає інфляція, але в Нацбанку прогнозують, що її вдасться контролювати.
У березні споживча інфляція у річному обчисленні прискорилася до 13,7%, тоді як у лютому вона становила 10,7%. Споживчі ціни зростають через порушення ланцюгів постачання та виробничих процесів, нерівномірного попиту, збільшення витрат бізнесу та знищення активів багатьох підприємств. Це пов'язано із повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
За оцінками Нацбанку, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але при цьому вона залишатиметься контрольованою. На процес впливатиме не лише війна, а й висока вартість енергоносіїв у світі.
Але зростання цін стримуватимуть заходи Національного банку та уряду України:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- тимчасова фіксація обмінного курсу гривні;
- зниження податків, зокрема непрямого оподаткування імпорту;
- фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
- адміністративне регулювання цін на ряд продуктів та палива.
Після відновлення функціонування каналів монетарної трансмісії НБУ знову застосовуватиме облікову ставку та інші монетарні інструменти для поступового зниження інфляції.
Одна з причин інфляції – значне зростання цін у частково окупованих областях через блокування постачання товарів.
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