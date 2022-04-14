В Україні інфляція у 2022 році може перевищити 20% – Нацбанк

В Україні стрімко зростає інфляція, але в Нацбанку прогнозують, що її вдасться контролювати.

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У березні споживча інфляція у річному обчисленні прискорилася до 13,7%, тоді як у лютому вона становила 10,7%. Споживчі ціни зростають через порушення ланцюгів постачання та виробничих процесів, нерівномірного попиту, збільшення витрат бізнесу та знищення активів багатьох підприємств. Це пов'язано із повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

За оцінками Нацбанку, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але при цьому вона залишатиметься контрольованою. На процес впливатиме не лише війна, а й висока вартість енергоносіїв у світі.

Але зростання цін стримуватимуть заходи Національного банку та уряду України:

тимчасова фіксація обмінного курсу гривні;

зниження податків, зокрема непрямого оподаткування імпорту;

фіксація цін на житлово-комунальні послуги;

адміністративне регулювання цін на ряд продуктів та палива.

Після відновлення функціонування каналів монетарної трансмісії НБУ знову застосовуватиме облікову ставку та інші монетарні інструменти для поступового зниження інфляції.

Одна з причин інфляції – значне зростання цін у частково окупованих областях через блокування постачання товарів.

Громадяни можуть інвестувати у військові ОВДП, оскільки ці папери здатні захистити накопичення.

