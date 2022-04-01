Інфляція у єврозоні досягла рекордних 7,5%. В ЄЦБ пояснюють стрибок цін війною в Україні

У березні 2022 року інфляція у єврозоні прискорилася до 7,5% у річному вимірі, що стало максимальним показником за всю історію спостереження. Найбільше підскочили ціни на пальне – на 44,7%. Про це повідомляє Eurostat.

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Жодній державі-члену ЄС не вдалося уникнути високої інфляції, а деякі навіть зареєстрували двозначні цифри: Литва (15,6%), Естонія (14,8%), Нідерланди (11,9%) та Латвія (11,2%).

Ціни на продукти харчування, тютюнові вироби та алкогольні напої підвищилися на 5% (у лютому – 4,2%), промислові товари подорожчали на 3,4% (у лютому – 3,1%), вартість послуг зросла на 2,7% (У лютому - 2,5%).

Для порівняння: в 2021-му річна інфляція після коронакризи в єврозоні склала 1,3%. Зазначимо, що темпи інфляції у єврозоні більш ніж утричі перевищують цільовий показник Європейського центробанку.

Щоправда, тепер у ЄЦБ прогнозують, що інфляція може прискоритися ще більше, оскільки війна, яку Росія розв'язала проти України, не може не впливати на європейську економіку.

"Європа вступає у складну фазу. У короткостроковій перспективі ми зіштовхнемося з вищою інфляцією і повільнішим зростанням економіки. Чим довше продовжуватиметься війна, тим більше будуть витрати ЄС", — заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Інші країни з розвиненою економікою також постраждали від наслідків війни: інфляція у США у лютому становила 7,9%, а у Великій Британії — 6,2%. У Канаді інфляція зросла до 5,7% у річному обчисленні.

Тим часом в Україні також фіксується зростання цін, проте не завжди воно економічно обґрунтоване. Тому Бюро економічної безпеки (БЕБ) створило Telegram-бот, за допомогою якого українці можуть повідомити про безпідставне підвищення ціни на товари чи продукти.

У свою чергу Кабмін ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками контролювати ціни на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

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