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Медпрепарати незабаром, вірогідно, подорожчають, але у деяких із них є "броня"
Незабаром українці відчують здорожчання ліків в аптеках, але багатьох препаратів це практично не торкнеться, розповів в інтерв’ю Delo.ua директор Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Володимир Руденко. За його словами, проблема в тому, що наш ринок залежить від імпорту, хоча Україна має і власне потужне виробництво медичних препаратів.
"Субстанції (сировину), індиферентні речовини, пакувальні матеріали наші компанії купують переважно за кордоном. Ціна на ряд препаратів, теоретично, може збільшиться, оскільки закупівлі як сировини, так і готової продукції проходять за валюту", – пояснює експерт.
Втім, на сьогоднішній день курс валют стабільний, стрибків немає. Але є інфляційні ризики, про які попереджають експерти і чиновники. Але Руденко запевняє, що аптеки сьогодні і не думають штучно піднімати ціни на свою продукцію.
"Гадаю, що можливе подорожчання, якщо воно і відбудеться, буде у межах прогнозованої інфляції (згідно з ще довоєнними прогнозами Нацбанку, інфляція у цьому році складе 5% – Delo.ua)", – прогнозує директор АПАУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Не варто забувати, що в Україні є і великий перелік життєво важливих ліків, вартість яких підпадає під державне регулювання.
"По державній програмі "Доступні ліки" ціноутворення проходить дуже по-сучасному, по-європейськи. У нас до 50% лікарських засобів, що реалізуються через аптеки, підлягають держрегулюванню. Тут хаотичного росту цін не буде точно", – уточнює Володимир Руденко.
Все інше не настільки життєво необхідне.
Нагадаємо, що на днях Міністерство охорони здоров'я закликало аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби. Також у МОЗ пояснили, куди слід звертатись, якщо аптеки завищують ціни.