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Категорія
Суспільство
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МОЗ закликає аптеки не підвищувати ціни на ліки

МОЗ закликає аптеки не підвищувати ціни на ліки

Міністерство охорони здоров'я закликає аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби. Також відомство роз'яснює, куди слід звертатись, якщо аптеки завищують ціни.

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У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ "Контакти") як до органу, який контролює ціни на ліки під час військового стану.

Також про такі ситуації можна інформувати Держспоживслужбу. Звернутися можна:

  • за електронною адресою [email protected];
  • за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
  • через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив, що на період воєнного стану в Україні надаватимуть інсулін безкоштовно.

Нагадаємо, список аптек, у яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

Також знайти працюючу аптеку можна на карті.

Автор:
Світлана Манько