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МОЗ закликає аптеки не підвищувати ціни на ліки
Міністерство охорони здоров'я закликає аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби. Також відомство роз'яснює, куди слід звертатись, якщо аптеки завищують ціни.
У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ "Контакти") як до органу, який контролює ціни на ліки під час військового стану.
Також про такі ситуації можна інформувати Держспоживслужбу. Звернутися можна:
- за електронною адресою [email protected];
- за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.
Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив, що на період воєнного стану в Україні надаватимуть інсулін безкоштовно.
Нагадаємо, список аптек, у яких є інсулін, можна знайти за посиланням.
Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.
Також знайти працюючу аптеку можна на карті.