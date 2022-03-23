МОЗ закликає аптеки не підвищувати ціни на ліки

Міністерство охорони здоров'я закликає аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби. Також відомство роз'яснює, куди слід звертатись, якщо аптеки завищують ціни.

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У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ "Контакти") як до органу, який контролює ціни на ліки під час військового стану.

Також про такі ситуації можна інформувати Держспоживслужбу. Звернутися можна:

за електронною адресою [email protected];

за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив, що на період воєнного стану в Україні надаватимуть інсулін безкоштовно.

Нагадаємо, список аптек, у яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

Також знайти працюючу аптеку можна на карті.