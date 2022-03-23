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Категория
Общество
Дата публикации

Минздрав призывает аптеки не повышать цены на лекарства

Минздрав призывает аптеки не повышать цены на лекарства
Минздрав призывает аптеки не повышать цены на лекарства

Министерство здравоохранения призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства. Также ведомство разъясняет, куда следует обращаться, если аптеки завышают цены.

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В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел "Контакты") как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного положения.

Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужбу. Обратиться можно:

  • по электронному адресу [email protected];
  • по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
  • через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.

Напомним, Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.

Напомним, список аптек, в которых есть инсулин, можно найти по ссылке.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

Также найти работающую аптеку можно на карте.

Автор:
Светлана Манько