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Минздрав призывает аптеки не повышать цены на лекарства
Министерство здравоохранения призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства. Также ведомство разъясняет, куда следует обращаться, если аптеки завышают цены.
В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел "Контакты") как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного положения.
Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужбу. Обратиться можно:
- по электронному адресу [email protected];
- по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.
Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.
Напомним, список аптек, в которых есть инсулин, можно найти по ссылке.
Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.
Также найти работающую аптеку можно на карте.