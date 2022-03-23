Минздрав призывает аптеки не повышать цены на лекарства

Министерство здравоохранения призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства. Также ведомство разъясняет, куда следует обращаться, если аптеки завышают цены.

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В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел "Контакты") как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного положения.

Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужбу. Обратиться можно:

по электронному адресу [email protected];

по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.

Напомним, Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.

Напомним, список аптек, в которых есть инсулин, можно найти по ссылке.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

Также найти работающую аптеку можно на карте.