Минздрав запретил продажу и применение лекарств, произведенных в Беларуси

В ведомстве подчеркнули, что отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством.

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Министерство здравоохранения Украины запретило применение на территории страны 39 лекарственных средств, производители или заявители которых имеют юридический адрес или адрес места ведения деятельности в Республике Беларусь.

Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом Минздрава от 19.03.2022 № 503.

Список запрещенных для продажи лекарств опубликован на сайте МОЗ Украины.

Лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности.

Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили генерики, то есть неоригинальные препараты.

Аналогичные генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством.

Напомним, что украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" за предательство.