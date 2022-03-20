МОЗ заборонило продаж та застосування ліків, вироблених у Білорусі

У відомстві наголосили, що відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками.

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Міністерство охорони здоров'я України заборонило застосування на території країни 39 лікарських засобів, виробники або заявники яких мають юридичну адресу або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь.

Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинено наказом МОЗ від 19.03.2022 № 503.

Список заборонених для продажу ліків опубліковано на сайті МОЗ України.

Лікарські засоби, зазначені у переліку, вже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їх терміну придатності.

Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виготовляли генерики, тобто неоригінальні препарати.

Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками.

Нагадаємо, що українські прикордонники вручили послу Білорусі "30 срібняків" за зраду.