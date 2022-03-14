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Здоровье
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На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно

На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно
На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно

Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.

Ввиду сложных обстоятельств, в которых оказались многие украинцы в связи с военной агрессией РФ, правительство внесло изменения в постановление КМУ № 854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения", передает пресс-служба КМУ.

Согласно изменениям, на период действия военного положения:

  • субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсации) препаратов инсулина из госбюджета;
  • доплата с пациентов не взимается, положения относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, уплачиваемые пациентами аптечному учреждению, не применяются;
  • размер реимбурсации первичной упаковки торгового названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены первичной упаковки торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.

Напомним, список аптек, в которых есть инсулин, можно найти по ссылке.

Список аптек обновляется и пополняется.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

Автор:
Светлана Манько