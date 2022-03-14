На период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно

Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения в Украине предоставлять инсулин будут бесплатно.

Ввиду сложных обстоятельств, в которых оказались многие украинцы в связи с военной агрессией РФ, правительство внесло изменения в постановление КМУ № 854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения", передает пресс-служба КМУ.

Согласно изменениям, на период действия военного положения:

субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсации) препаратов инсулина из госбюджета;

доплата с пациентов не взимается, положения относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, уплачиваемые пациентами аптечному учреждению, не применяются;

размер реимбурсации первичной упаковки торгового названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены первичной упаковки торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.

Напомним, список аптек, в которых есть инсулин, можно найти по ссылке.

Список аптек обновляется и пополняется.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.