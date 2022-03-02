Власти Киева опубликовали список аптек с инсулином: принимают и электронные, и бумажные рецепты

В Киеве по состоянию на 2 марта работают 48 коммунальных аптек, в том числе продающих инсулин. Как сообщает департамент здравоохранения Киевской городской военной администрации, его можно приобрести по электронному или бумажному рецепту.

Как отметила директор департамента Валентина Гинзбург, кроме инсулинов, бумажные рецепты действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе "Доступные лекарства".

Такое решение было принято Министерством здравоохранения, чтобы гарантированно обеспечить лекарствами нуждающихся людей на случай если из-за технических сбоев формирование электронного рецепта окажется невозможным.

Получить бумажный рецепт можно у врача, с которым подписана декларация на обслуживание, в центрах первичной медико-санитарной помощи или же или у узкого специалиста в консультативно-диагностических центрах.

Для этого больному или его представителю необходимо обратиться непосредственно в учреждение без предварительной записи, но с учетом требований комендантского часа.

"Если вблизи вас есть одинокие больные люди – узнайте, нужно ли лекарство. Если есть возможность – сходите получить рецепт и приобретите медикаменты, которые сохранят им жизнь. Обратите на это внимание. Наша сила – в единстве", — подчеркнула Гинзбург.

Также в КГВА сообщили адреса коммунальных аптек, работающих 2 марта. В то же время власти просят обратить внимание, что ввиду работы в условиях военного положения перечень открытых аптек может меняться с учетом вопроса безопасности работы заведений по конкретным адресам.