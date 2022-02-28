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Актуальная карта работающих аптек по всей Украине
Карта и список работающих аптек будет расширяться.
Найти аптеку можно на карте.
Самые актуальные данные в таблице здесь (на карте обновляется с задержкой).
Следите за обновлениями. Карта и список работающих аптек будет расширяться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на сегодняшний день нет информации об аптеках, которые работают в Киеве. Поэтому сайт Liki24.com призывает руководителей всех аптечных сетей срочно выйти на связь и сообщить, какие точки продаж будут работать в столице и в других городах!
Списки работающих аптек присылайте по адресу: andrii.vlaiko@liki24.com.
Спасибо каждому фармацевту, который сейчас в аптеке и держит свой фронт борьбы! Вы Герои!