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Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні
Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.
Знайти аптеку можна на карті.
Найактуальніші дані в таблиці тут (на мапі оновлюється з затримкою).
Слідкуйте за оновленнями. Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Створили мапу працюючих аптек у Києві.
На мапі можете переглянути чи є у наявності інсулін в аптеці. Також вона доступна у застосунку Київ Цифровий.
Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: andrii.vlaiko@liki24.com.
Дякуємо кожному Фармацевту, який зараз в аптеці і тримає свій фронт боротьби! Ви Герої!