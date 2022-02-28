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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні

Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні
Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні

Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

Знайти аптеку можна на карті.

Найактуальніші дані в таблиці тут (на мапі оновлюється з затримкою).

Слідкуйте за оновленнями. Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

Створили мапу працюючих аптек у Києві.

На мапі можете переглянути чи є у наявності інсулін в аптеці. Також вона доступна у застосунку Київ Цифровий.

Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: andrii.vlaiko@liki24.com.

Дякуємо кожному Фармацевту, який зараз в аптеці і тримає свій фронт боротьби! Ви Герої!

Автор:
Світлана Манько