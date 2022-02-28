Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні

Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

Знайти аптеку можна на карті.

Найактуальніші дані в таблиці тут (на мапі оновлюється з затримкою).

Слідкуйте за оновленнями. Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

Створили мапу працюючих аптек у Києві.

На мапі можете переглянути чи є у наявності інсулін в аптеці. Також вона доступна у застосунку Київ Цифровий.

Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: andrii.vlaiko@liki24.com.

Дякуємо кожному Фармацевту, який зараз в аптеці і тримає свій фронт боротьби! Ви Герої!