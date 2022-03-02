Влада Києва опублікувала список аптек з інсуліном: приймають і електронні, і паперові рецепти

У Києві станом на 2 березня працюють 48 комунальних аптек, зокрема тих, що продають інсулін. Як повідомляє департамент охорони здоров'я Київської міської військової адміністрації, його можна придбати за електронним або паперовим рецептом.

Як зазначила директор департаменту Валентина Гінзбург, окрім інсулінів, паперові рецепти діють і на життєво необхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, що відпускаються за програмою "Доступні ліки".

Таке рішення було ухвалено Міністерством охорони здоров'я, щоб гарантовано забезпечити ліками людей на випадок якщо через технічні збої формування електронного рецепту виявиться неможливим.

Отримати паперовий рецепт можна у лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування, в центрах первинної медико-санітарної допомоги або ж у вузького спеціаліста в консультативно-діагностичних центрах.

Для цього хворому або його представнику необхідно звернутися безпосередньо до закладу без попереднього запису, але з огляду на вимоги комендантської години.

"Якщо поблизу вас є самотні хворі люди – дізнайтесь, чи потрібні ліки. Якщо є можливість – сходіть отримати рецепт і придбайте медикаменти, які збережуть їм життя. Зверніть на це увагу. Наша сила – в єдності", - наголосила Гінзбург.

Також у КМВА повідомили адреси комунальних аптек, які працюють 2 березня. Водночас влада просить звернути увагу, що через роботу в умовах воєнного стану перелік відкритих аптек може змінюватися з урахуванням питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.