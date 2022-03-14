На період воєнного стану інсулін надаватимуть безкоштовно

Кабінет міністрів України прийняв рішення про те, що на період воєнного стану в Україні надавати інсулін будуть безкоштовно.

Зважаючи на складні обставини, в яких опинилися багато українців у зв'язку з військовою агресією РФ, уряд вніс зміни до постанови КМУ № 854 "Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення", передає прес-служба КМУ

Відповідно до змін, на період дії воєнного стану:

суб'єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсації) препаратів інсуліну з державного бюджету;

доплата з пацієнтів не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, не застосовуються;

розмір реімбурсації первинної упаковки торгової назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни первинної упаковки торгової назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів та форм випуску таких препаратів.

Нагадаємо, список аптек, у яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Список аптек оновлюється та поповнюється.

Аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.