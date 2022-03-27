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Медпрепараты скоро, вероятно, подорожают, но у некоторых из них есть "броня"
В скором времени украинцы почувствуют подорожание лекарств в аптеках, но многих препаратов это практически не коснется, рассказал в интервью Delo.ua директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко. По его словам, проблема в том, что наш рынок зависит от импорта, хотя у Украины есть и собственное мощное производство медицинских препаратов.
"Субстанции (сырье), индифферентные вещества, упаковочные материалы наши компании покупают преимущественно за границей. Цена на ряд препаратов, теоретически, может увеличиться, поскольку закупки как сырья, так и готовой продукции, проходят за валюту", – объясняет эксперт.
Впрочем, на сегодняшний день курс валют стабилен, скачков нет. Но есть инфляционные опасности, о которых предупреждают специалисты и чиновники. Но Руденко уверяет, что аптеки сегодня не думают искусственно поднимать цены на свою продукцию.
"Думаю, что возможное подорожание, если оно и произойдет, будет в рамках прогнозируемой инфляции (согласно еще довоенным прогнозам Нацбанка, инфляция в этом году составит 5% – Delo.ua)", – прогнозирует директор АПАУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Не стоит забывать, что в Украине есть и большой перечень жизненно важных лекарств, стоимость которых подпадает под государственное регулирование.
"По государственной программе "Доступные лекарства" ценообразование проходит очень по-современному, по-европейски. У нас до 50% реализуемых через аптеки лекарственных средств подлежат госрегулированию. Здесь хаотического роста цен не будет точно", — уточняет Владимир Руденко.
Все остальное не столь жизненно необходимо.
Напомним, что на днях Министерство здравоохранения призвало аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства. Также в Минздраве объяснили, куда следует обращаться, если аптеки завышают цены.