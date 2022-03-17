БЕБ запустив Telegram-бот для фіксації фактів "цінового мародерства"

Бюро економічної безпеки (БЕБ) створило Telegram-бот, за допомогою якого українці можуть повідомити про безпідставне підвищення ціни на товари чи продукти.

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Такі скарги громадяни можуть надсилати на електронну пошту або писати до Telegram. Необхідність створення таких каналів комунікації виникла після того, як деякі підприємці після початку війни почали підвищувати ціни на найнеобхідніші продукти і товари.

"Це неприпустимо під час військових дій на тлі падіння купівельної спроможності населення. Тому сьогодні ми відстежуємо та відпрацьовуємо кожен такий випадок. Зібрані матеріали будуть надсилатися до компетентних органів для подальшого вжиття заходів", - розповів директор ВЕБ Вадим Мельник.

Він пообіцяв негайно припиняти та притягувати до відповідальності винних у необґрунтованому підвищенні цін.

Відомо, що за кілька днів роботи Telegram-бота БЕБ отримало 275 повідомлень від громадян. Найбільше повідомлень надійшло із Львівської області – 63, Дніпропетровської – 46, Київської області та м. Києва – 40.

Більшість скарг від громадян стосується завищення цін на проживання та окремих товарів повсякденного споживання. Крім того, встановлено факти завищення цін на пальне за деякими мережами АЗС.

Раніше глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що необґрунтоване підвищення представниками бізнесу цін на деякі товари, а також на послуги з проживання та транспортування та на низку товарів є підставою для конфіскації їх майна.

При цьому ще в перших числах березня Кабмін ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками контролювати ціни на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

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