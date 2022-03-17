БЭБ запустило Telegram-бот для фиксации фактов "ценового мародерства"

Бюро экономической безопасности (БЭБ) создало Telegram-бот, с помощью которого украинцы могут сообщить о беспочвенном повышении цены на товары или продукты.

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Такие жалобы граждане могут отправлять на электронную почту или писать в Telegram. Необходимость в создании таких каналов коммуникации возникла после того, как некоторые предприниматели после начала войны начали повышать цены на самые необходимые продукты и товары.

"Это недопустимо во время военных действий на фоне падения покупательной способности населения. Поэтому сегодня мы отслеживаем и отрабатываем каждый такой случай. Собранные материалы будут направляться в компетентные органы для дальнейшего принятия мер", — рассказал директор БЭБ Вадим Мельник.

Он пообещал немедленно пресекать и привлекать к ответственности виновных в необоснованном повышении цен.

Известно, что за несколько дней работы Telegram-бота БЭБ получило 275 сообщений от граждан. Больше всего сообщений поступило из Львовской области – 63, Днепропетровской – 46, Киевской области и г. Киева – 40.

Большинство жалоб от граждан касаются завышения цен на проживание и отдельных товаров повседневного потребления. Кроме того, установлены факты завышения цен на топливо по некоторым сетям АЗС.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что необоснованное повышение представителями бизнеса цен на некоторые товары, а также на услуги по проживанию и транспортированию и на ряд товаров является основанием для конфискации их имущества.

При этом еще в первых числах марта Кабмин принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

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