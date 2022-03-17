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Гетманцев предложил конфисковывать имущество предпринимателей за непомерное повышение цен
Необоснованное повышение представителями бизнеса цен на некоторые товары, а также на услуги по проживанию и транспортированию и на ряд товаров является основанием для конфискации их имущества.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Нардеп отметил, что отдельные дельцы в разных регионах Украины пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан.
"Считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу украинской армии в соответствии с законами военного времени", – написал Гетманцев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, такая деятельность является не бизнесом, а мародерством.
"Прошу правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры", – подчеркнул Гетманцев.
Напомним, в начале марта Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить на время военного положения и минимум на год после его завершения.