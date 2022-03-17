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Категория
Бизнес
Дата публикации

Гетманцев предложил конфисковывать имущество предпринимателей за непомерное повышение цен

Гетманцев предложил конфисковывать имущество предпринимателей за непомерное повышение цен
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook

Необоснованное повышение представителями бизнеса цен на некоторые товары, а также на услуги по проживанию и транспортированию и на ряд товаров является основанием для конфискации их имущества. 

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 

Нардеп отметил, что отдельные дельцы в разных регионах Украины пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан.

"Считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу украинской армии в соответствии с законами военного времени", – написал Гетманцев. 

По его словам, такая деятельность является не бизнесом, а мародерством. 

"Прошу правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры", – подчеркнул Гетманцев. 

Напомним, в начале марта Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить на время военного положения и минимум на год после его завершения.

Автор:
Дмитрий Нарожный