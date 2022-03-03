Украинский бизнес начал незаконно устанавливать цены в долларах и евро - НБУ

Национальный банк Украины заявляет о наличии в стране практики установления цен на товары и услуги в иностранных валютах вместо гривни. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"НБУ осуждает решения бизнеса и людей, которые в столь сложной ситуации для граждан Украины устанавливают цены на товары и услуги не в национальной валюте, а в иностранной, в частности, в долларах США или евро. Так, Национальному банку стало известно о случаях установления в Украине цен на аренду жилья в евро", - сказано в нем.

Нацбанк напоминает, что гривня как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины и должна приниматься всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины и по всем видам платежей в соответствии со статьей 35 закона о НБУ.

"Соответственно, установление цен в Украине в иностранной валюте является незаконным. Такие действия не только аморальны в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства Украины", - подчеркивает украинский финрегулятор.

Напомним при этом, что еще в первый день войны с Россией, 24 февраля, Нацбанк решил "заморозить" официальный курс гривни к иностранным валютам. При этом еще в тот же день, несмотря на официальный курс в 29 гривен за доллар цена американской валюты в обменниках подскочила до 35 гривен.

Отметим также, что с 1 марта регулятор вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установил возможность снимать до 30 тысяч грн в день в эквиваленте.