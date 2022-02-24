Евро по 39 грн и доллар по 35 грн. Обменники начали продавать валюту по невиданным ценам

В четверг, 24 февраля, в связи с российской агрессией РФ против Украины и вызванным ажиотажем у населения по поводу покупки валюты обменные пункты еще до обеда начали устанавливать курс на уровне 35 грн/$ и 39 грн/€. Украинцы пытаются срочно снять иностранную валюту в чрезвычайной ситуации, провоцируя ее дефицит, а затем и стремительное подорожание.

Для сравнения, за день до этого (около 13:50) гривня в обменниках в продаже подешевела до 30 грн/$, приняв четкий тренд на обесценивание. Люди также раскупали американскую валюту на фоне угрозы полномасштабного вторжения армии РФ. Уже через полчаса гривня обесценилась до 30,19 грн/$ в продаже и до 29,68 грн/$ в покупке.

Очень похожая ситуация произошла в обменниках и по евро. С самого утра гривня по отношению к европейской валюте обозначила явный тренд на падение. Если в 8:30 курс составил 32,99–33,31 грн/€, то уже около 14:30 – 33,62–34,19 грн/€.

На межбанке в четверг гривня также держалась выше 29 грн/$ (на открытии – 29,1 грн/$), правда, повышения до 30 грн/$ еще не было. Впрочем, после обеда на межбанке сделки уже проходили при курсе в 29,66 грн/$. И это при том, что НБУ пытался придержать курсовой скачок валютными интервенциями.