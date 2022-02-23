Паніка в Україні допомогла гривні пробити в обмінниках дно у 30 грн/$

У середу, 23 лютого, опісля обіду (близько 13:50) гривня в обмінниках у продажі здешевшала до 30 грн/$, прийнявши чіткий тренд на знецінення. Люди згрібають американську валюту на тлі загрози повномасштабного вторгнення армії РФ. Вже за пів години гривня знецінилась до 30,19 грн/$ у продажі і до 29,68 грн/$ в купівлі.

Дуже схожа ситуація відбулася в обмінниках і з євро. З самого ранку гривня стосовно європейської валюти означила явний тренд на падіння. Якщо о 8:30 курс склав 32,99-33,31 грн/€, то вже близько 14:30 – 33,62-34,19 грн/€.

На міжбанку гривня так само тримається вище 29 грн/$ (на відкритті – 29,1 грн/$), щоправда, твердого підступу до 30 грн/$ немає. Втім, опісля обіду на міжбанку угоди вже проходили при курсі в 29,66 грн/$. І це при тому, що НБУ намагається притримати курсовий стрибок валютними інтервенціями.

Нагадаємо, що ще минулого тижня заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телепередачі "Право на владу" заявив, що в ОП вважають, що курс долара не перевищить позначки 30 гривень навіть у разі найсильнішого інформаційного тиску, який б'є по національній валюті.