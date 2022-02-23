Доллар в обменниках уже по 30 грн/$. Спрос на валюту подстегивает угроза вторжения России

В среду, 23 февраля, после обеда (около 13:50) гривня в обменниках в продаже подешевела до 30 грн/$. Люди покупают американскую валюту на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. Уже через полчаса доллар подорожал до 30,19 грн/$ в продаже и до 29,68 грн/$ в покупке.

Очень похожая ситуация произошла в обменниках и по евро. С самого утра гривня по отношению к европейской валюте обозначила явный тренд на падение. Если в 8:30 курс составил 32,99-33,31 грн/€ , то уже около 14:30 – 33,62-34,19 грн/€ .

На межбанке гривня также держится выше 29 грн/$ (на открытии – 29,1 грн /$), правда, жесткого падения до 30 грн/$ нет. Впрочем, после обеда на межбанке сделки уже проходили при курсе в 29,66 грн/$. И это притом, что НБУ пытается придержать курсовой скачок валютными интервенциями.

Напомним, что еще на прошлой неделе заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телепередачи "Право на власть" заявил, что в ОП считают, что курс доллара не превысит отметки 30 гривен даже в случае сильнейшего информационного давления, бьющего по национальной валюте.