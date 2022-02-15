Курс доллара в Украине не поднимется выше 30 гривен — прогноз Офиса президента

В Офисе президента Украины считают, что курс доллара не превысит отметку в 30 гривен даже в случае самого сильного информационного давления, которое бьет по национальной валюте. Об этом заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма в эфире телепередачи "Право на власть".

"Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно, чтобы справиться с этой паникой", – сообщил Шурма.

Он уверен, что турбулентность гривни, вызванная опасениями полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией, — это временное явление, и вскоре курс национальной валюты вернется в свой привычный коридор 27-27,5 грн/долл.

Максимальная планка для доллара, по прогнозам Шурмы, — 28,5 гривни.

"Если есть желание купить доллар по 28–29,5 гривни, купите, но вы потеряете. Жизнь вернется к норме", – добавил заместитель главы ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский успокаивал украинцев, заверяя, что у НБУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать курс гривны.

Вскоре из-за новых опасений Запада по поводу военного вторжения России в Украину гривня начала девальвировать. При этом после сообщений о том, что Россия начала отводить часть своих войск от границы с Украиной, гривня резко укрепилась на межбанке.