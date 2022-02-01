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"Курс гривни стабилизировался, а прогнозы Ванги о войне не сбылись": Зеленский выступил на открытии седьмой сессии Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля выступил на открытии седьмой сессии Верховной Рады IX созыва. Глава государства, кроме всего прочего, рассказал о реальной ситуации в украинской экономике.
Президент подчеркнул, что стратегические отрасли продолжают стабильно развиваться, курс национальной валюты стабилизировался и нет причин для паники.
Почти неделю, как отметил президент, на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика по украинским облигациям.
Гарант добавил, что в первые дни февраля, как и планировалось, могут подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Зеленский уверен, что это хороший сигнал для экономики в целом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, он отдельно отметил поддержку, которую Украина получает от международного сообщества. Речь идет не только о финансовой и военной помощи, но и в целом о позиции других стран в отношении военного конфликта Украины с Россией.
Зеленский подчеркнул, что визиты международных партнеров свидетельствуют о стабилизации ситуации внутри государства.
"Такая интенсивность визитов — это серьезный фактор стабилизации внутри нашего государства. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блогеров и Ванги не оправдались", — считает президент.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что в ближайшие дни Украину одновременно посетят премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также продолжится "парад визитов" министров иностранных дел стран Евросоюза.
Что касается курса доллара, о котором говорил Зеленский, то действительно после резкого падения гривня начала укрепляться. Как рассказали эксперты изданию Delo.ua, гривня уже подорожала до 28,55 грн/$. Нерезиденты снизили свою активность под влиянием смягчения риторики насчет возможного полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, объяснили аналитики.