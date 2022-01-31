В Украину едут главы правительств Великобритании, Польши и Нидерландов - Кулеба

В ближайшие дни Украину одновременно посетят премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также продолжится "парад визитов" министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что стратегия защиты Украины предусматривает три элемента - санкционные меры в отношении российской экономики и российских финансовым интересов за границей; углубленное оборонное сотрудничество с другими странами; а также обеспечение активной дипломатической поддержки.

"Элемент стратегии - парад визитов в Украину, и парад не как торжественное, декларативное, церемониальное событие, а как весомый дипломатический инструмент", - добавил министр.

Он отметил, что ранее призвал всех партнеров Украины "приехать к нам в гости" именно в январе-феврале - в первую очередь для того, чтобы обеспечить постоянное пребывание в стране в этот период иностранных топ-чиновников.

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой грецкий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов - уже, практически, на пути. Так же как и моя британская коллега", - сказал Кулеба.

Также, по его словам, главы дипломатии ряда центральноевропейских стран тоже будут находиться на следующей неделе в Украине. Состоится и визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в "нормандском формате". Помимо этого, в Украину на текущей неделе приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, но я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием в Украине иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, что неделей ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной для укрепления связей между странами в контексте российской агрессии.

Напомним также, что 19 января Украину посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, который решил срочно поехать Киев на фоне декларируемых западными союзниками Украины опасений по поводу скопления российских войск вблизи украинских границ.