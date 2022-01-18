Директор ЦРУ тайно посетил Украину: обсудил риски вторжения России с Зеленским

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс на фоне угрозы российского вторжения 12 января посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По предварительным данным, визит директора американской спецслужбы был спланирован заранее.

CNN со ссылкой на официального представителя США сообщает, что Бернс на встрече с Владимиром Зеленским обсуждал текущую ситуацию безопасности и усилия по деэскалации напряженности.

Кроме этого, Бернс также "проконсультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину": они оценили текущие риски для Украины.

Других подробностей нет. ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.

Согласно заявлению источника американского телеканала, Бернс выполняет роль одного из главных посредников в конфликте между США, Украиной и Россией.

Сообщается, что в начале ноября во время своего визита в Москву он пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "выразить серьезную озабоченность США действиями РФ".

Кроме того, Бернс призывал администрацию США к бдительности в отношении планов России по Украине.

Отметим, по информации американского издания New York Times, Путин сдвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.

Накануне Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Кроме того, наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии РФ из Восточной Сибири и с Дальнего Востока на запад.