Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, но и сам приедет в Украину "через пару недель"

Турция по-прежнему готова сыграть свою роль в деэскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной, в том числе готова предоставить площадку для прямых переговоров лидеров двух стран.

Как передает Daily Sabah, об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал в ходе прошедшей накануне онлайн-дискуссии "Напряженность между Россией и Украиной: что поставлено на карту для Европы и НАТО?", организованной британским аналитическим центром Circle Foundation.

По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган провел беседы как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, уладить свои вопросы и разногласия", — сказал он.

Он добавил, что Турция по-прежнему готова взять на себя любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной как дружественное обеим этим странам государство, равно как и член НАТО.

Калын отметил, что Эрдоган "через пару недель" отправится в Украину на переговоры с Зеленским. Кроме того, официальная Анкара также будет поддерживать связь с российской стороной и делать все возможное, чтобы избежать любых военных действий.

Напомним, что визит Эрдогана в Украину "в начале 2022 года для переговоров стратегического уровня" анонсировал еще в декабре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом сам Эрдоган уже неоднократно заявлял о готовности стать посредником между Украиной и Россией.

Отметим также, что накануне, как передает информагентство Anadolu, турецкий президент в рамках визита в Албанию назвал сценарий оккупации Украины со стороны России далеким от реальности и сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который 14 января посещал Киев и встречался с Зеленским. Также он считает важным обсудить это и с Путиным, поскольку "настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня".