В руководстве НБУ обсуждалось повышение учетной ставки до 12%, но большинство выступило за 11%

В ходе заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины 19 января обсуждались различные сценарии дальнейшего повышения учетной ставки, за которое участники дискуссии выступили единогласно. В частности, один из членов комитета предлагал ее повысить с 9% сразу до 12%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Учитывая динамичное изменение ситуации и высокую неопределенность, обсуждались разные сценарии монетарной реакции НБУ – от повышения учетной ставки на 1 процентный пункт до ее повышения на 3 пункта", - сказано в нем.

Обсуждавшиеся сценарии отличались предположениями, в частности, о росте премии за риск украинских активов и интенсивности оттока портфельных инвестиций в условиях негативного информационного фона, а также о возможной реакции участников рынка, особенно нерезидентов, на существенное повышение учетной ставки.

При этом семеро из десяти членов комитета выступили за повышение в январе ключевой ставки до 11%, а "оживленная дискуссия" по этому вопросу продолжилась и на следующий день уже на заседании правления НБУ, которое, напомним, на такой шаг не пошло, повысив ставку лишь до 10%.

"В начале 2022 года девальвационное давление стремительно усилилось. Высокие бюджетные расходы, осуществленные в конце декабря и нагнетание информационной среды на фоне геополитического напряжения, привели к значительному росту спроса на валюту", - констатировали в Нацбанке.

В результате гривня под давлением психологических и ситуативных факторов заметно ослабла, суверенные еврооблигации Украины начали активно распродаваться, а их котировки - падать.

"Неопределенность со сроками военной деэскалации создает дополнительное ценовое давление через канал ожиданий и курсовой канал. Участники дискуссии отметили, что действенность процентного канала монетарной трансмиссии нуждается в усилении. В банковской системе сохраняется структурный профицит ликвидности, что существенно снижает трансмиссию, поскольку у банков уменьшаются стимулы конкурировать за вкладчиков", - указывают в НБУ.

Отмечается, что средневзвешенная стоимость гривневого фондирования в банковской системе в целом остается низкой. В то же время растет необходимость стимулирования большей склонности населения к сбережениям.

Учитывая текущие и ожидаемые инфляционные тенденции, все участники дискуссии единодушно высказались в пользу усиления монетарной политики. Причем повышение лишь на 0,5 пункта в руководстве НБУ сочли недостаточным для сдерживания инфляционного давления, даже учитывая благоприятные эффекты от хороших урожаев и постепенной корректировки мировых цен на сырье, продовольствие и логистику.

"Вместе с тем более решительная реакция НБУ может предотвратить дальнейшее ухудшение ожиданий и раскрутку инфляционной спирали. От уверенных действий НБУ сегодня может зависеть и ожидаемый возврат инфляции к цели (5% - Delo.ua) в 2023 году. Задержка надлежащей монетарной реакции усилит риск более длительного отклонения инфляции от цели и повышения ставки в будущем", - говорится в сообщении.

Большинство членов КМП НБУ посчитали, что нагнетание информационной среды вокруг потенциальной военной агрессии России существенно разбалансирует ожидания участников рынка, предложив повысить учетную ставку до 11%.

"Ситуация остается напряженной по меньшей мере в краткосрочном периоде. Бизнес, население и иностранные инвесторы очень чувствительно реагируют на новости о военных намерениях России. Импорт рекордно дорогостоящих энергоносителей является дополнительным фактором усиления спроса на валюту. В результате сохраняется значительное девальвационное давление, а премия за риск Украины остается сверхвысокой", - указывают в Нацбанке.

Кроме того, регулятор констатирует, что пока не произойдет деэскалация ситуации, международные рынки капитала будут практически закрыты для Украины.

Двое членов комитета выступили за повышение ставки НБУ до 10%. По их мнению, такой шаг будет более последовательным и понятным для участников рынка с учетом предыдущих монетарных решений и коммуникации НБУ. Они отметили, что практически все реализовавшиеся инфляционные риски учитывались НБУ при обсуждении предыдущих решений по учетной ставке, тем более – в декабре.

Кроме того, они указали на то, что инфляция прошла пик осенью и в дальнейшем стала замедляться, а единственным существенным изменением ситуации стало ухудшение информационной среды вокруг возможного военного обострения со стороны России, что привело к усилению девальвационного давления на гривну.

В то же время один член КМП высказался за повышение учетной ставки до 12%. С одной стороны, он отметил, что прогноз роста реального ВВП Украины выглядит слишком оптимистично.

По его мнению, экономика будет расти значительно медленнее из-за ряда факторов: глобальное монетарное сжатие, высокие цены на энергоносители и связанные с этим проблемы в отдельных отраслях экономики (химии, горно-металлургическом и аграрном секторах), геополитическое напряжение вокруг Украины, дальнейшее снижение транзита газа через украинскую ГТС, переход стран мира к "зеленой" экономике, а также вероятное проседание промышленности вслед за мировыми товарными и финансовыми рынками.

С другой стороны, в обновленном макропрогнозе недооценены проинфляционные риски, которые выглядят намного опаснее. Во-первых, по его словам, "активная фаза гибридной войны России против Украины возобновилась и будет продолжаться", из-за чего Украина может столкнуться с существенным и длительным оттоком капитала.

Во-вторых, как отметил наиболее радикальный член комитета, ужесточение монетарной политики в мире только начинается, и Украине лучше к этому подготовиться уже сейчас.

"НБУ должен действовать решительно. Тем более, по всей вероятности, премия за риск Украины не снизится так быстро и существенно, как ожидается. В таких обстоятельствах отказ от быстрого перехода к жесткой монетарной политике грозит ускоренным оттоком капитала из страны. Поэтому Украине сейчас "надо бежать быстрее других только для того, чтобы оставаться на месте", - приводят в НБУ его мнение.

В-третьих, по его словам, оптимистичными выглядят и предположения о ценах на энергоносители, поскольку с высокой вероятностью средние цены газа и нефти будут выше прогнозных, что усиливает риск более ощутимой реализации вторичных эффектов и более существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В таких условиях предприятия столкнутся с необходимостью быстрее повышать зарплаты своим работникам, и при раскрутке инфляционной спирали "зарплаты-цены" НБУ придется усиливать монетарную политику уже более весомо, чем можно сделать сейчас.

Как заметил этот член КМП, без существенного повышения ставки малореалистичным выглядят как прогноз инфляции 7,7% на 2022 год, так и снижение ее до 5% в следующем году.

"Все члены комитета согласились, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее усиление монетарных условий для нивелирования инфляционного давления в 2022 году и возвращение инфляции к цели 5% в 2023 году. Участники дискуссии засвидетельствовали готовность действовать решительно при дальнейшей реализации проинфляционных факторов", - резюмировали в Нацбанке.

Регулятор также объяснил, почему в итоге принял решение о повышении учетной ставки лишь до 10%, а не до 11%, как хотело большинство членов КМП.

"Членами правления дополнительно учитывалось динамичное изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились во второй половине дня 19 января и утром 20 января. В таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет за собой нежелательную их реакцию", - отмечается в сообщении.

Учитывая указанные факторы, отдельные члены правления Нацбанка изменили свою позицию по сравнению с озвученной накануне, что и привело к более мягкому решению регулятора.