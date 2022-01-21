Повышение учетной ставки может замедлить рост ВВП — эксперт

Увеличение Национальным банком Украины (НБУ) размера учетной ставки будет иметь ограниченный эффект на уменьшение темпов инфляции и может способствовать дальнейшему замедлению роста ВВП (валовый внутренний продукт – Delo.ua).

Об этом заявляют эксперты инвестиционной компании Millstone&Co, передает издание "Украинские новости".

По их мнению, инфляция в Украине происходит за счет роста импортных товаров, в первую очередь энергоносителей.

Таким образом, как отмечают специалисты, значительная часть инфляции не контролируется НБУ.

В частности, аналитик Millstone&Co Андрей Приходько подчеркнул, что рост учетной ставки будет стимулировать банки вкладывать средства в депозитные сертификаты Нацбанка вместо кредитов и ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – Delo.ua).

В этом случае, по словам аналитика, население, бизнес и государство получат меньше денег по более дорогим ставкам, что опять же выльется в снижение потребительского спроса.

Приходько считает, что такая жесткая монетарная политика главного банка может привести к стагнации экономики.

Тем не менее, в комплексе с другими мерами рост учетной ставки сможет сдержать ту часть инфляции, на которую влияет НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 января 2022 года повысил учетную ставку с 9% до 10%.

Ключевыми рисками в НБУ называют эскалацию Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, рост цен в мире.

Учетная ставка — это стоимость кредитов, которые НБУ выдает коммерческим банкам по долгосрочному или краткосрочному рефинансированию. Этот показатель должен определять цену кредитов на рынке. Ставка повышается для снижения инфляции до целевого уровня 5%.