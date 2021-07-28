  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

"Подняв ставку, НБУ применил международный опыт борьбы с инфляцией", — эксперт

Ужесточение монетарной политики НБУ и заявленная готовность идти этим путем и дальше является признанием того, что проблема инфляции существует, с ней нужно бороться и регулятор готов принимать меры

"Подняв ставку, НБУ применил международный опыт борьбы с инфляцией", — эксперт "Подняв ставку, НБУ применил международный опыт борьбы с инфляцией", — эксперт

Поднятие учетной ставки Национальным банком Украины является стратегией удержания под контролем показателей инфляции. Подобный шаг применяют и другие развивающиеся страны, написал в материале для "НВ" преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

По его словам, ужесточение монетарной политики НБУ и заявленная готовность идти этим путем и дальше является признанием того, что проблема инфляции существует, с ней нужно бороться и регулятор готов принимать меры.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Мы не США, ЕС и Япония, которые могут себе позволить просто наблюдать за инфляцией, ничего не делая и ожидая, что проблемы рассосутся сами собой. Мы — развивающийся рынок, маленький, слабенький, который полностью зависит от того, что происходит в мире", — пояснил Компан.

Развивающиеся экономики часто поднимают процентные ставки, чтобы не выпустить инфляцию из-под контроля. Так, по прогнозам JPMorgan, 18 крупнейших развивающихся рынков должны в целом провести 73 стандартных повышения ставки, по 0,25%, в течение следующих двенадцати месяцев и более чем 100 повышений в течение следующих двух лет.

"Пока прогноз сбывается: Бразилия, Россия и Украина в этом году поднимали ставку уже трижды, Мексика, Чехия и Венгрия по разу и планируют еще", — рассказал экономист.

Он добавил, что в этом году Венгрия и Чехия вполне могут поднять ставку еще по два раза.

"Есть в развивающемся мире и страны, где ожидается не повышение, а, наоборот, снижение ставки с целью оживить экономику и популярность власти. Это, конечно, Турция, где под давлением президента прогнозируется снижение ставки на один процент, при том, что инфляция в июне составила 17,5%", — отметил эксперт.

При этом нынешняя процентная ставка в Турции находится на уровне 19%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

"У турецкого руководства есть шанс войти в финансовую историю и стать примером того, как важно не допустить потери центральным банком независимости от верховной власти. К счастью, пока ситуация с ростом цен у нас лучше, чем у южных соседей, и будем надеяться, что меры, принимаемые НБУ, произведут положительный эффект", — заметил Компан.

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор повысил учетную ставку до 8% годовых, что поможет вернуть инфляцию к 5% в 2022 году и удержит под контролем инфляционные ожидания.

Недавно НБУ и Минфин США возобновили совместную работу по возвращению активов бывших владельцев ликвидируемых банков.

Напомним, правление Национального банка Украины 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%. Как отмечается в сообщении регулятора, в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

НБУ также решил продолжить плановое сворачивания антикризисных мер, установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне "учетная ставка + 1 процентный пункт" при условии проведения количественного тендера и стоимость не ниже этого уровня — при условии проведения процентного тендера.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"НБУ с Минфином США снова будут расследовать финансовые преступления", — Шевченко
"НБУ с Минфином США снова будут расследовать финансовые преступления", — Шевченко
ПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, прикрывающемся торговой маркой госбанка
ПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, прикрывающемся торговой маркой госбанка
Увольнения в Нацбанке продолжаются: из НБУ уходит еще один глава департамента
Увольнения в Нацбанке продолжаются: из НБУ уходит еще один глава департамента
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Кабмин хочет сделать платными шесть дорог в Украине: проезд будет стоить до 5 грн за км

  2. Realme выпустит флагманский смартфон с беспроводной зарядкой

  3. Билеты до 2 тысяч грн: УЗ обновила поезд в Запорожье вагонами с розетками и видеокамерами

  4. "Иногда лучше жевать, чем говорить" — Ткаченко ответил Саакашвили на обвинения в коррупции

  5. "Газпром" отказался увеличить транзит газа в Европу через Украину в августе

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...