"Подняв ставку, НБУ применил международный опыт борьбы с инфляцией", — эксперт

Поднятие учетной ставки Национальным банком Украины является стратегией удержания под контролем показателей инфляции. Подобный шаг применяют и другие развивающиеся страны, написал в материале для "НВ" преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

По его словам, ужесточение монетарной политики НБУ и заявленная готовность идти этим путем и дальше является признанием того, что проблема инфляции существует, с ней нужно бороться и регулятор готов принимать меры.

"Мы не США, ЕС и Япония, которые могут себе позволить просто наблюдать за инфляцией, ничего не делая и ожидая, что проблемы рассосутся сами собой. Мы — развивающийся рынок, маленький, слабенький, который полностью зависит от того, что происходит в мире", — пояснил Компан.

Развивающиеся экономики часто поднимают процентные ставки, чтобы не выпустить инфляцию из-под контроля. Так, по прогнозам JPMorgan, 18 крупнейших развивающихся рынков должны в целом провести 73 стандартных повышения ставки, по 0,25%, в течение следующих двенадцати месяцев и более чем 100 повышений в течение следующих двух лет.

"Пока прогноз сбывается: Бразилия, Россия и Украина в этом году поднимали ставку уже трижды, Мексика, Чехия и Венгрия по разу и планируют еще", — рассказал экономист.

Он добавил, что в этом году Венгрия и Чехия вполне могут поднять ставку еще по два раза.

"Есть в развивающемся мире и страны, где ожидается не повышение, а, наоборот, снижение ставки с целью оживить экономику и популярность власти. Это, конечно, Турция, где под давлением президента прогнозируется снижение ставки на один процент, при том, что инфляция в июне составила 17,5%", — отметил эксперт.

При этом нынешняя процентная ставка в Турции находится на уровне 19%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

"У турецкого руководства есть шанс войти в финансовую историю и стать примером того, как важно не допустить потери центральным банком независимости от верховной власти. К счастью, пока ситуация с ростом цен у нас лучше, чем у южных соседей, и будем надеяться, что меры, принимаемые НБУ, произведут положительный эффект", — заметил Компан.

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор повысил учетную ставку до 8% годовых, что поможет вернуть инфляцию к 5% в 2022 году и удержит под контролем инфляционные ожидания.

Недавно НБУ и Минфин США возобновили совместную работу по возвращению активов бывших владельцев ликвидируемых банков.

Напомним, правление Национального банка Украины 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%. Как отмечается в сообщении регулятора, в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

НБУ также решил продолжить плановое сворачивания антикризисных мер, установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне "учетная ставка + 1 процентный пункт" при условии проведения количественного тендера и стоимость не ниже этого уровня — при условии проведения процентного тендера.