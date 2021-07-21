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Банки 10 минут назад

"НБУ с Минфином США снова будут расследовать финансовые преступления", — Шевченко

Глава Нацбанка подчеркнул, что повышение качества мероприятий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также возврат активов обанкротившихся банков являются одними из главных направлений работы НБУ

"НБУ с Минфином США снова будут расследовать финансовые преступления", — Шевченко "НБУ с Минфином США снова будут расследовать финансовые преступления", — Шевченко

Национальный банк Украины усилит сотрудничество с Министерством финансов США, в частности, с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями. Об этом шла речь на онлайн-встрече главы Нацбанка Кирилла Шевченко с представителями Минфина США — и.о. заместителя Министра по международным делам Энди Боколом и старшим советником Министра финансов США Дэвидом Липтоном, передает Facebook-страница госучреждения.

Шевченко подчеркнул, что повышение качества мероприятий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также возврат активов обанкротившихся банков являются одними из главных направлений работы НБУ.

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"Соблюдение финансовым сектором Украины требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT, санкционного законодательства является одним из приоритетов в работе Национального банка", — отметил он.

Шевченко добавил, что НБУ инициировал создание рабочей группы по возвращению активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц.

"В конце февраля Кабмин создал эту рабочую группу, которая среди прочего сегодня координирует деятельность по возврату активов ПриватБанка", — пояснил он.

Помимо этого, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере кибербезопасности, а также процесс реформирования банковского сектора Украины, в частности, закон о корпоративном управлении, принятие которого было структурным маяком для программы Международного Валютного Фонда.

"Мы сфокусированы на реализации положений программы стенд-бай и продолжаем взаимодействие с миссией для достижения staff-level agreement", — заявил Шевченко.

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