Курс гривни упал до семилетнего минимума. Что мешает укрепиться нацвалюте?

Во-первых, сказывается напряжение на рынке из-за угрозы масштабного вторжения российской армии. Во-вторых, экспортеры не спешат с обменом на гривню валютной выручки.

Сегодня, 27 января, курс гривни на межбанке достиг минимума за последние семь лет и достиг 28,95-28,97 грн/$. Последний раз подобное в Украине происходило в начале 2015 года. Тогда официальный курс национальной валюты перевалил за 30 грн/$.

Для ослабления гривни есть две причины. Во-первых, напряжение на рынке из-за угрозы масштабного вторжения российской армии. В который раз нам это подтвердил и глава казначейства Мегабанка Андрей Олейник.

"Да, конечно, сегодняшние события на межбанке – это следствие паники по поводу возможного российского вторжения в Украину. Ослабление гривни – это геополитический фактор" , – комментирует ситуацию он.

Во-вторых, экспортеры не спешат обменивать валютную выручку. Они получили возмещение НДС в гривне, потому решили придержать валюту, поскольку ослабление гривни им только на руку.

Торги сегодня, 27 января, начались при явном преобладании спроса на валюту над предложением. К 12:00 некоторые сделки уже даже проходили по 29 грн/$. С ситуацией пытается справиться НБУ, "заливая" с самого утра межбанк долларом.

Регулятор граждан и участников рынка даже успокоил, опубликовав соответствующее обращение со сравнением ситуации в прошлом году – кризисом, вызванным Covid-19.

Напомним, что на прошлой неделе правление НБУ пересмотрело прогнозы по инфляции и пришло к выводу, что до конца 2022 года она составит 7,7%. И это при том, что в предварительном прогнозе регулятора речь шла о 5%.