НБУ поднимет учетную ставку до 11% – Рожкова

В марте 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов – с 10% до 11% годовых.

Об этом сообщила первая замглавы председателя НБУ Екатерина Рожкова в ходе форума The Banking 50 в Киеве, передает UBR.

"Большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что поднимаем на один процентный пункт, а потом, возможно, в марте еще на один. Я говорю "возможно" потому, что объективно ситуация меняется и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы", – заявила она.

По словам Рожковой, учетную ставку могут не повысить из-за влияния определенных факторов, однако по состоянию на сегодня "такая необходимость существует".

Учетная ставка — это стоимость кредитов, которые НБУ выдает коммерческим банкам по долгосрочному или краткосрочному рефинансированию. Этот показатель должен определять цену кредитов на рынке. Ставка повышается для снижения инфляции до целевого уровня 5%.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 января 2022 года повысил учетную ставку с 9% до 10%.

При этом эксперты инвестиционной компании Millstone&Co считают, что увеличение размера учетной ставки будет иметь ограниченный эффект на уменьшение темпов инфляции и может способствовать дальнейшему замедлению роста ВВП (валовый внутренний продукт – Delo.ua).