ФРС США допустила повышение ставки в "скором времени", но пока решила оставить ее без изменения

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, но допустила возможное повышение ставки в ближайшее время.

Об это сказано в пресс-релизе Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 25-26 января.

"Комитет ожидает, что с инфляцией, значительно превышающей 2%, и сильным рынком труда вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам", — заявили в ФРС.

Издание Bloomberg отмечает, что повышение ставки станет первым для центрального банка с 2018 год. Как выяснилось, многие аналитики прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в марте, после чего могут последовать еще три повышения в этом году.

В долгосрочной перспективе цель ФРС — достичь максимального уровня занятости и уровня инфляции в 2%.

Федрезерв планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планирует свернуть ее в марте, говорится в сообщении.

Напомним, Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, заявила, что повышение процентных ставок ФРС США может "стать холодным душем" для и без того слабого экономического восстановления в некоторых странах.