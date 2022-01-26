Какой будет инфляция в Украине к концу 2022 года? Инвесткомпании озвучили свои ожидания

Сегодня росту цен способствует дороговизна энергоносителей и сообщения об угрозе масштабного вторжения армии РФ в Украину. В ближайшее время улучшения ситуации с ценами ждать не стоит, отмечают эксперты.

На прошлой неделе правление Национального банка Украины пересмотрело прогнозы по инфляции и пришло к выводу, что к концу 2022 года она составит 7,7%. И это при том, что в предыдущем прогнозе регулятора говорилось о 5%, а при принятии госбюджета в Верховной Раде рассчитывали на 6,2%.

Справиться с инфляцией целиком посредством того же повышения учетной ставки (которую НБУ уже поднял до 10% и в марте 2022 года собирается поднять до 11%) у НБУ не выйдет. Слишком уж много факторов, от него не зависящих. Например, высокая стоимость ключевых товаров на внешних рынках (нефть, газ и прочие энергоносители).

"Мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими дольше, чем ожидалось ранее... Сохраняется и большое ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям", – поясняли в НБУ.

В беседе с Delo.ua представители трех инвестиционных компаний с новыми прогнозами и объяснениями Нацбанка насчет роста инфляции согласились.

"Пересмотренные прогнозы НБУ почти совпадают с нашими. Еще в конце прошлого года на 2022-й мы предполагали, что инфляция будет на уровне 7,5%", – признается аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Отдельным пунктом она добавила, что рост инфляции усиливают и психологические факторы, связанные с угрозой масштабного вторжения российской армии в Украину. Ахтырко уверена, что в ближайшее время улучшения ситуации с инфляцией ждать не стоит.

Заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса в комментарии Delo.ua прогнозы регулятора также подтвердил. "Да, действительно, мы тоже ожидаем под конец 2022-го инфляцию в +-7,7%", – ответил Фурса.

Насколько значимо влияние высоких цен на энергоносители, покажут данные об инфляции в январе и феврале, и в какой мере увеличившиеся затраты производители переводят на потребителей. В декабре фактор дорогостоящих энергоносителей не сыграл заметной роли. Об этом Delo.ua сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Чтобы и дальше минимизировать этот негативный эффект, Кабмин пытается вынудить местных производителей газа продавать 20% добычи производителям продуктов питания со значительным дисконтом", – акцентирует эксперт.

Однако цены на товары, не попадающие в категорию социальных, вероятно, начнут расти.

"Второй весомый возникший в последние недели проинфляционный риск – это ослабление гривны из-за угроз российской военной агрессии против Украины, что может со временем привести к определенному подорожанию импортных товаров", – говорит он.

С другой стороны, мировые цены на продукты продолжают замедляться, о чем свидетельствует индекс цен аграрной продукции FAO. Это спровоцирует положительные эффекты и для стоимости потребительской корзины в Украине, в которой продукты питания занимают более 40%.

"С учетом всех приведенных аргументов мы ожидаем, что в конце 2022 года потребительская инфляция будет составлять 7,2%, хотя на сегодняшний день преобладают риски того, что инфляция окажется еще выше", – прогнозирует Ваврищук.

Напомним, ранее эксперты инвестиционной компании Millstone&Co отмечали, что увеличение Национальным банком Украины размера учетной ставки будет не только иметь ограниченный эффект на уменьшение темпов инфляции, но и может способствовать дальнейшему замедлению роста ВВП.