От цен на зерно до энергоресурсов: как российско-украинский конфликт может ударить по мировым рынкам

Потенциальная полномасштабная война между Россией и Украиной, которую может спровоцировать вторжение российских войск в украинские регионы, затронет сразу несколько рынков: цены на энергоносители продолжат ползти вверх, продовольственная инфляция усилится перебоями с поставками зерна, а взоры инвесторов будут устремлены в защищенные активы.

Об этом пишет Reuters.

Аналитики отмечают, что Украина и Россия являются одними из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому боевые действия между этими странами могут привести к его дефициту и росту цен на рынке. Это еще больше усилит продовольственную инфляцию, растущую на фоне пандемии Cоvid-19.

Четыре основных экспортера - Украина, Россия, Казахстан и Румыния - отгружают зерно из портов на Черном море и могут столкнуться с перебоями в результате любых военных действий или санкций.

Согласно данным Международного совета по зерну, Украина станет третьим в мире экспортером кукурузы в сезоне 2021/22 и четвертым крупнейшим экспортером пшеницы. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

"В последние несколько месяцев возросли геополитические риски в Черноморском регионе, что может повлиять на цены на пшеницу в будущем", — заявил агентству Reuters стратег UBS Доминик Шнидер.

Кроме этого, Россия - крупный поставщик энергоресурсов: 35% импорта природного газа в Европу приходится на российское "голубое топливо".

Эскалация конфликта между Киевом и Москвой может сократить поставки российского газа через Украину и Беларусь, а новый газопровод "Северный поток - 2" рискует вообще не заработать.

Война между Россией и Украиной, скорее всего, приведет и к повышению стоимости нефти. Если "черное золото" возрастет в цене до 150 долларов за баррель, это вдвое ускорит инфляцию и замедлит рост ВВП, предупреждают аналитики инвестбанка JPMorgan Chase.

Крупное рискованное событие обычно приводит к тому, что инвесторы ищут безопасные активы-убежища, такие, как золото, цены на которое достигли двухмесячного пика, а также японская иена.

Активы России и Украины также ощутят на себе негативное влияние возможного военного противостояния. На протяжении последних нескольких месяцев суверенные долларовые облигации обеих стран отставали от конкурентов, так как инвесторы сокращали свои позиции из-за растущих разногласий между Кремлем и Западом. Страдают и валюты двух государств. Рубль и гривна и без того в текущем году демонстрируют худшие результаты среди всех развивающихся стран, а дальнейшая эскалация только усугубит ситуацию.

Отметим, во вторник, 18 января, цена нефти эталонной марки Brent выросла до 88,12 доллара за баррель. Это рекордный показатель за последние семь лет.