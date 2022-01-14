Доллар уже по 28 гривен: что будет с курсом валют в Украине

Гривня продолжает терять свои позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов и может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл. На валютный рынок сейчас давят сезонное ослабление валюты и риск военной агрессии со стороны России.

Доллар и евро стремительно дорожают весь январь и прибавили в цене почти по гривне. Официальный курс доллара на пятницу, 14 января, установлен Нацбанком на уровне 27,73 грн/$. Евро также продолжил стремительный рост: курс на пятницу установлен на уровне 31,78 грн/€.

Но уже в пятницу вечером в киевских обменниках курс доллара пробил "психологический барьер" и составил 28,25 грн/$, а стоимость евро на уровне 32,20 грн/€.

В понедельник, 17 января, доллар и евро, скорее всего, продолжат дорожать. Так, официальные курсы валют Нацбанка на 17 января:

доллар США – 27,95 грн (плюс 22 коп.);

евро – 31,98 грн (плюс 20 коп.).

Как объяснил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, гривня продолжает терять свои позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов.

"В пятницу, 14 января, курс откатился к отметкам 27,95 гривни за доллар, подобравшись к психологической отметке 28 гривен за доллар. Предыдущие два дня главным драйвером рынка стали нерезиденты, которые активно закрывают свои позиции в Украине, выводят дивиденды и прибыль", — заявил Андрей Шевчишин.

По его словам, с начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 млрд грн, валютных ОВГЗ — более чем на 220 млн долл.

Накануне доходность по сентябрьским гривневым ОВГЗ и евробондам сравнялась на уровне 12%, что свидетельствует о распродаже краткосрочных еврооблигаций Украины.

"Кроме общего тренда на отток капитала из-за ожидающегося ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, Украина страдает также от рисков военной агрессии РФ после жестких переговоров НАТО и РФ. К общему движению по оттоку капитала подключились локальные инвесторы, которые предпочитают пересидеть военные и политические риски в "тихой гавани", — подчеркнул эксперт.

По его словам, спрос на доллар также формируют энергетики, наверстывая покупки конца прошлого года.

"В первую очередь газ и уголь, по запасам которых обстановка остается сложной. Производители продуктов питания и некоторые предприятия из-за высоких цен на газ или отсутствия поставок по льготным ценам вынуждены приостанавливать производство. К примеру, Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене. Также активизировались импортеры из-за роста локальных цен на продукты и товары и возможности более дешевого их импорта", — говорит Андрей Шевчишин.

Он прогнозирует, что в ближайшее время курс попробует на прочность отметку 28 гривен за доллар, при этом НБУ попытается сдерживать спрос валютными интервенциями.

"На следующей неделе тренд на ослабление сохранится, и после достижения уровня 28 курс может двинуться в зону 28,2-28,3 гривни за доллар. Многое будет зависеть от сдерживания тенденции НБУ, а также активности нерезидентов и энергетиков", — резюмирует Андрей Шевчишин.

Как заявил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, ослабление гривни с конца декабря по конец января является ежегодным явлением. Причина – большие бюджетные выплаты в конце года и использование валюты для будущих импортных закупок.

По словам Глеба Вышлинского, второй фактор усиливается повышением процентных ставок в США и ЕС и приводит к сокращению вложений в гривневые облигации правительства.

"Пока, как и в течение года, нет причин говорить о существенном падении гривны к доллару. В плюс гривне "сыграют" налоговые выплаты предприятий по результатам года (в частности, налога на прибыль) и поступления от рекордного прошлогоднего экспорта зерновых", — говорит Глеб Вышлинский.

С другой стороны, в конце отопительного сезона возникнет необходимость покупать большие объемы газа, чтобы наполнить пустые хранилища.

"Если не будет "российского" фактора, то колебания курса будут в пределах, которые не столь принципиальны для украинцев как с точки зрения выбора валюты, так и с точки зрения цен на импорт. То есть это, условно, будут колебания в диапазоне 3% , которые не столь жизненно важны", — резюмирует Вышлинский.

Отметим, ранее эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года гривня может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл.