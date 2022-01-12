"Послепраздничный эффект": что будет с курсом гривни до конца января

Эффект отложенного спроса в постпраздничный период и рост цен на энергоносители будут "давить" на гривню весь остаток месяца. Однако НБУ по силам “срезать углы".

Аналитики прогнозируют, что курс доллара может укрепиться до 28 грн/долл. При этом Национальный банк имеет достаточные резервы валюты, чтобы отстоять позиции гривни и удержать стабильный курс.

12 января 2022 года официальный курс доллара, установленный Национальным банком, укрепился до 27,50 грн, евро — до 31,17 грн.

Межбанк открылся с курсом доллара на уровне 27,61/27,63 грн (покупка / продажа), евро — 31,27/31,29 грн.

В "обменниках" 12 января установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 27,60/27,75 грн;

евро (покупка / продажа) — 31,15/31,34 грн.

Что давит на курс гривни

В период новогодних и рождественских праздников активность на валютном рынке снизилась, что сформировало эффект отложенного спроса. В первые дни 2022 года доллар резко подорожал на 20 копеек. Как объяснил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии для Delo.ua, это связано с тем, что рынок еще не был активным, многие участники не вышли на межбанк, а те, кто вышел, это были в основном покупатели.

Сейчас же рынок начнет наращивать объемы, при этом гривня ожидаемо попадает под давление.

"Мы ожидаем, что курс американской валюты продолжит повышаться и к концу января достигнет максимальной отметки. Не исключаю, что до конца января курс доллара может подняться до 28 гривен. Американская валюта укрепляет свои позиции в связи с усугублением энергокризиса в Украине", — отметил Андрей Шевчишин.

Эксперт объяснил, что из-за высоких цен на газ для бизнеса предприятия начали приостанавливать свою работу или собираются это сделать. Соответственно, они перестали производить продукцию, что приведет к импортозамещению этих же товаров.

Шевчишин добавил, что в целом энергетический кризис продолжает оказывать негативное влияние на позиции гривни.

"Нафтогаз" заявлял, что в случае пиковых периодов нагрузки на энергосистему (что связано с холодами) может не хватить 1,5 млрд кубов. Поэтому энерготрейдеры будут выходить на валютный рынок, чтобы купить валюту для покупки энергоносителей (газа и угля), повышая тем самым спрос на доллар", — пояснил Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что даже если нестабильная ситуация на внешних и внутренних энергетических рынках будет усугубляться, то у Национального банка хватит валютных резервов, чтобы удержать стабильный курс.

"Все эти риски полностью смягчит НБУ. Январь закроем в коридоре 27,5-28 грн/долл. Но еще многое зависит от результатов переговоров Россия-США в Женеве", — отметил Олег Пендзин.

Эксперт добавил, что Украина будет предъявлять определенный спрос на энергетический уголь. Это периодически будет приводить к небольшим колебаниям курса гривни то в сторону понижения, то в сторону повышения. Но в целом рынок будет стабильным, подчеркнул Олег Пендзин.

Что будет с курсом евро до конца января

Курс евро в Украине формируется исходя из соотношения евро-доллар на международных рынках. Европейская валюта будет находиться на уровне 1,13 доллара за один евро, прогнозируют эксперты. То есть в Украине в ближайшие месяц курс евро будет держаться на уровне около 31-31,60 грн/евро.

Прогноз курса доллара на неделю

2022 год начался ослаблением позиций гривни. Такая тенденция сохраняется и в течение этой недели, прогнозируют эксперты.

"Текущая неделя будет волатильной, поскольку много отложенного спроса — на рынок выйдут покупатели и продавцы, которые отсиживались в период новогодних праздников. В это время рынок пройдет период волатильности на уровне 27,5 грн/долл. После этого рынок начнет наращивать объемы, при этом гривня окажется под давлением", — считает Андрей Шевчишин.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович напомнил, что в начале января произошло погашение гривневых облигаций более чем на 10 миллиардов гривен, и из них более 1,8 миллиарда гривен было выплачено в пользу нерезидентов. Это еще увеличило и гривневую ликвидность, и спрос на валюту. Чтобы удовлетворить избыточный спрос, НБУ продал 100 миллионов долларов из резервов.

"В среду будет выплачено 170 миллионов долларов в счет погашения валютных ОВГЗ, что может удовлетворить часть потребности клиентов банков в иностранной валюте. Но экономическая активность только начнет восстанавливаться на этой неделе, так что ситуативные дисбалансы на валютном рынке сохранятся, приводя к колебаниям курса гривны, но в целом по итогам недели он останется недалеко от уровня 27,5 грн/долл", — подытожил Тарас Котович.