Новогодние праздники укрепят курс доллара: сколько заплатим за валюту в первые дни 2022 года

В первые дни 2022 года курс гривны к доллару может немного ослабеть, ориентировочно до 28 грн/долл. Такое движение будет вызвано новогодними и рождественскими праздниками, который традиционно снижают деловую активность.

Такой прогноз дали аналитики финансовой группы ICU.

При этом под конец 2021 года доллар постепенно дешевеет. Официальный курс американской валюты на 29 декабря, установлен Национальным банком на уровне 27,22 грн/долл, на 1 копейку ниже уровня 28 декабря.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе гривна окажется под влиянием больших объемов возмещения НДС, которое усилится уменьшением валютной выручки из-за рождественско-новогодних праздников.

"Поэтому спрос будет снова преобладать, но НБУ может удовлетворить избыточный спрос из резервов, сбалансируя рынок в том же коридоре 27-27,5 грн/долл до конца года", — подытожили эксперты ICU.

Аналитики также сообщили, что за предыдущую неделю (20-24 декабря) курс гривны сохранил свои позиции в ожидаемом коридоре 27-27,5 грн/долл и по итогам недели ослаб на 0,1% до 27,27 грн/долл. Но все равно гривна остается крепче, чем в начале года.

Ранее гривня дешевела из-за массовой скупки доллара. При этом эксперты не ожидают возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской национальной валюты.