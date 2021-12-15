Гривня дешевеет из-за массовой скупки доллара — эксперты

Национальный банк укрепил курс доллара на 16 декабря до 27,19 грн/долл, что на 20 копеек превышает стоимость валюты 15 декабря. Курс гривны падает из-за массовой скупки валюты, объяснила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, передает UBR.

Эксперт прогнозирует незначительную волатильность курса доллара в ближайшее время. Однако не стоит ожидать возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской национальной валюты.

"Высокая волатильность на торгах будет сохраняться из-за возможных ситуативных всплесков спроса и предложения", – рассказала Волуйчак.

Он добавила, что 16 декабря торги на межбанковском рынке пройдут в рамках 27,10-27,30 грн/долл.

Курс валют в обменниках

Вечером 15 декабря на наличном рынке доллар прибавил 2 копейки как в покупке, так и в продаже. Что касается евро, то он тоже подорожал в обменниках на 2 копейки в покупке, при этом в продаже стоимость европейской валюты не изменилась.

В целом курс доллара в обменниках составил 27-27,23 грн, евро – 30,4-30,73 грн.

Что касается черного рынка, что курс доллара зафиксировался на уровне 27,150/27,328 грн (покупка/продажа), евро — 30,728/30,649.

Отмечаем, что ранее аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley спрогнозировали существенное укрепление гривни к доллару США в течение следующих двух лет.

Согласно прогнозам Morgan Stanle, до конца 2021 года курс гривни укрепится до 26 грн/долл. В 2022 году гривня подорожает до 25,5 грн/долл, а в 2023-м — до 25 грн/долл, считают аналитики.