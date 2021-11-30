Гривня продолжает дешеветь. Что будет с курсом валют до конца года

За короткий период времени гривня существенно подешевела по отношению к доллару США. Угроза военного вторжения России в Украину вместе с рядом других факторов может привести к тому, что до конца 2021 года доллар подорожает до 28,50-29 грн. Об этом аналитики и эксперты валютного рынка рассказали Delo.ua.

30 ноября 2021 года официальный курс доллара, установленный Национальным банком, укрепился до 27,10 грн, евро — до 30,64 грн. Межбанк открылся с курсом доллара на уровне 27,12/27,14 грн (покупка / продажа), евро — 30,62/30,64 грн.

В первый банковский день этой недели в "обменниках" установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 27,17/27,33 грн;

евро (покупка / продажа) — 30,64/30,80 грн.

Эксперты прогнозируют, что до конца этой недели доллар укрепится до 27,5 грн.

"Рынок продолжает смотреть вверх по доллару. Отметка 27 грн/долл. — нижняя граница диапазона, курс американской валюты вряд ли опустится ниже этого уровня на этой неделе", — говорит аналитик Forex Club Шевчишин.

Почему дешевеет гривня

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объяснил, что падение гривни связано с оттоком капиталов нерезидентов, спекулятивными покупками валюты и подключением к рынку энерготрейдеров.

"Отток капиталов нерезидентов связан с рисками военного вторжения России в Украину. Если такая угроза полномасштабного военного вторжения сохранится, то нерезиденты продолжат выводить свои капиталы из Украины, что в конечном итоге приведет к еще большему падению курса гривни", — подчеркнул эксперт.

Трейдер группы ICU Виталий Cивач считает, что на девальвацию нацвалюты также повлияло ослабление экспортной выручки. Кроме того, сам доллар начал дорожать по отношению к корзине остальных валют, а значит, и по отношению к гривне.

Cивач отмечает, что основной движущей силой стала новая угроза войны. Международные инвесторы крайне негативно воспринимают этот риск. Доходность на беспоставочных форвардах на доллар/гривня взлетела с 8% до 14% годовых, что подчеркивает панические настроения, которые преобладают на международных рынках.

"Комбинация всех трех факторов может толкнуть курс на 28,50-29 грн/долл., но стремительно это не произойдет. Резкие движения курса не помогают стабильному росту экономики, поэтому НБУ может задействовать резервы, чтобы сгладить резкие колебания", — прогнозирует эксперт.

В то же время Cивач отмечает, что укрепление доллара и девальвация гривни выгодны всей экономике. Украинский экспорт будет становиться более конкурентным на международных рынках, а значит, страна сможет больше экспортировать и зарабатывать. При этом импорт будет становиться дороже, что стимулирует развитие местного производства товаров и услуг.

В свою очередь Шевчишин добавил, что крепкий курс гривни существенно ограничивает прибыль экспортеров, ухудшает конкурентоспособность украинских товаров, уничтожает внутреннюю конкуренцию и способствует увеличению импорта.

"Представим, что гривня резко укрепляется до 24 грн/долл., после этого импортные товары становятся дешевле отечественных, и в результате получаем большой поток импорта. Поэтому лучше не допускать такой вариант", — объяснил аналитик.

На вопрос о том, почему гривня укреплялась в сентябре-октябре, эксперт ответил, что этому способствовал ряд факторов. В частности, рекордный урожай, собранный аграриями, и благоприятные цены на украинские товары на мировом рынке, которые сохранялись весной и летом этого года. На сегодняшний день именно аграрии остаются основными продавцами валюты, что поддерживает курс гривни.

В предыдущие годы доллар укреплялся осенью и ближе к зиме. Но в этом году, как пояснил Шевчишин, роль сыграл новый фактор — резко поднялись цены на энергоресурсы. Из-за этого энергоимпортеры отстранились от рынка. На европейских рынках существенно подорожал газ, поэтому Украина не закупала энергоресурс. Соответственно, "Нафтогаз" не выкупал валюту, как он это делал в предыдущие годы для покупки газа.

Плюс усиление карантинных ограничений осенью ограничило активность импортеров, которые не покупают товары, если понимают, что они не смогут их реализовать.

Прогноз курса евро в Украине

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отметил, что заметное падение курса евро к гривне связано с падением европейской валюты к доллару. Если летом за евро на мировом рынке давали $1,19, то сейчас он снизился до $1,12.

"Это связано с тем, что в США ожидается ужесточение монетарной политики (сокращение объемов количественного смягчения, а в перспективе и рост ставки), а в еврозоне сохраняется сверхмягкая денежная политика", — объяснил эксперт.

Аналитик Forex Club Шевчишин отметил, что колебания курса евро к доллару связаны с несколькими факторами:

разница кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка;

разница кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка; очередная волна коронавирусной инфекции в ЕС;

очередная волна коронавирусной инфекции в ЕС; высокие цены на газ в Европе;

высокие цены на газ в Европе; смена власти в Германии (канцлер Ангела Меркель ушла с поста).

В результате евро находился под давлением и дешевел. Но сейчас единая европейская валюта начала медленно отвоевывать свои позиции.