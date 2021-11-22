В Европе цены на пшеницу побили рекорд

В понедельник, 22 ноября, в ходе торгов на бирже Euronext цена декабрьских фьючерсов на пшеницу выросла на 2,8% — до 308 евро за тонну. Это исторический максимумом для площадки биржи, пишет агентство Reuters.

Наиболее активно торгуемым контрактом на Euronext стал мартовский фьючерс, который вырос до 305 евро.

Этот ценовой скачок связывается с опасениями трейдеров о сокращении предстоящих поставок из Австралии и России. Такие перспективы основываются на периоде затяжных дождей в Австралии, который повлиял на качество зерна.

А правительство РФ рассматривает возможность сокращения экспортных квот, как меру сдерживания инфляции — это тоже должно сократить поставки пшеницы на зарубежные рынки из России.

Ситуацию с экспортом пшеницы усугубило также наводнение в западной Канаде.

Озабоченность по поводу экспорта пшеницы из Черноморского региона вызывает и нарастание напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

Напомним, в 2021 году Украине собрала рекордный урожай зерна. Причем в Министерстве аграрной политики и продовольствия считают, что конъюнктура цен на мировых рынках чрезвычайно благоприятна для украинских производителей из-за неурожая на других континентах. Прогнозировалось, что агросектор может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины.

За 30 лет валовой сбор зерна в Украине увеличился практически вдвое — с 38,7 млн тонн в 1991 году до 75,1 млн тонн в 2019 году. Основной причиной такого роста эксперты называют урожайность зерновых культур. Причем урожайность украинского подсолнечника — вообще самая высокая в мире. Сельхозпроизводители применяют микроудобрения и биостимуляторы роста, которые способствуют восстановлению плодородия почв. Аграрии стали также больше использовать минеральных удобрений.

В результате Украина производит в три раза больше зерна, чем способна потребить самостоятельно. Прогнозируется, что из-за избытка зерновых культур в ближайшие три-четыре года Украина будет экспортировать 70-75% зерна, которое выращивает.